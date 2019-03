© foto di Federico Gaetano

Rottura del legamento crociato del ginocchio per Nicholas Allievi. Davvero una brutta notizia per la Juve Stabia, che perde così il suo esterno mancino titolare. Come riportato da stabiachannel.it, per il giocatore delle Vespe gli esami strumentali svolti ieri pomeriggio hanno purtroppo dato l'esito peggiore. Allievi, sicuramente tra i titolarissimi di mister Caserta, finisce qui la sua stagione.