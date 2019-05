Juve Stabia, tante richieste per Caserta. Permanenza in bilico

© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro di Fabio Caserta potrebbe non essere alla Juve Stabia dopo la promozione in Serie B. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il tecnico starebbe ricevendo parecchie richieste da altri club. Richieste che potrebbero mettere in dubbio la sua permanenza nel club campano e farlo propendere per altri lidi.