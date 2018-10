Juve U-23, Zironelli: "Vittoria che fa morale. Bene la difesa"

“La Juventus non partiva così bene da tempo, grande merito a CR7 che in campo sprona tutti. Quest’anno è bello vedere i bianconeri, c’è grande entusiasmo”. Così a TuttoMercatoWeb Domenico Di Carlo fa le carte al campionato di Serie A. Sorride l’Inter, nonostante la partenza... “È...

Ancelotti saluta Terry: "Un onore averti avuto come Capitano"

Cassano "Prandelli miglior tecnico italiano. Uno scandalo che non alleni"

Corbo: "Ancelotti tiene tutti sulla corda, ma in armonia"

Milan, Gandini vicino. Nessuna clausola di non concorrenza con la Roma

Mourinho cerca rinforzi in Serie A: Romagnoli e Skriniar nel mirino

Empoli, Corsi: "Caputo non si discute. È il nostro valore aggiunto"

Cagliari, a Giulini il Premio Scopigno come Miglior Presidente

Empoli, Andreazzoli contrario alle soste per le nazionali: "Mi fanno schifo"

Juventus, dalla Spagna: a gennaio assalto per l'ex Fiorentina Savic

PSV, non c'è solo l'Inter su Bergwijn. Due club di Premier interessati

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre

Quanto le fa piacere non aver subito gol? "Tanto, abbiamo chiuso veramente bene, non era facile. Sul gol annullato ha fatto un miracolo Mattia, quindi bene la fase difensiva. Sapevamo che loro giocavano questa palla sulle punte e poi avevano queste mezzali che si buttavano dentro, è una squadra che aveva sempre fatto gol, quindi è stato un test difficile, ma l'hanno superato alla grande i difensori".

Terzo risultato utile consecutivo, oltre ai punti si comincia a vedere anche un'identità, una certa capacità di adattarsi alle partite. Chiaramente è soddisfatto... "Sì, siamo un po' più maturi rispetto alle prime due uscite. Non è stata una partita tecnicamente giocata benissimo, però abbiamo cercato di mettere il massimo della cattiveria che era mancata nelle ultime partite. Però fa morale, i ragazzi stanno prendendo coscienza della categoria, ogni tanto bisogna cercare di fare anche necessità virtù. Negli ultimi minuti qualche pallone che si poteva giocare l'abbiamo sparacchiato, ma fa parte anche della paura di non portare a casa la vittoria. Ma dobbiamo insistere sul giocare, che è il nostro obiettivo e deve essere il nostro marchio".

L'allenatore dell'Under 23 bianconera, Mauro Zironelli, ha parlato in mixed-zone dopo la vittoria per 2-0 sulla Pro Patria.

