Juve U23, ag. Del Prete: "Chi viene scelto dal club è più che fortunato"

© foto di Federico Gaetano

Flavio Coladarci, agente di Lorenzo Del Prete, ha parlato dell'esterno 32enne appena approdato nella Juventus U23 per giocare il campionato di Serie C. "Per il prestigio del nome Juventus, chi viene scelto da questo club deve ritenersi più che fortunato. Lorenzo era già un giocatore forte per la Serie B, sicuramente a Perugia ha acquisito doti di leadership che potrebbe mettere a servizio della squadra. Dovrà esser molto più concentrato del solito", ha detto il procuratore attraverso il microfono di Tuttojuve.com.