Juve U23, ag. Olivieri: "L'ambiente è sano. Avevamo tante offerte in B"

Giancarlo Tronchetti, agente di Marco Olivieri, attaccante della Juventus U23 già a segno ieri nella partita di Coppa Italia contro l'Albissola, ha così parlato a TuttoJuve.com: "speriamo sia di buono auspicio per il prosieguo della stagione. Ieri ha dimostrato che ha il gol nel sangue, appena entrato ha marcato subito e mi è piaciuto molto il suo atteggiamento propositivo. Ora non si dovranno bruciare le tappe, si dovrà pian piano conquistare la fiducia del mister".

Perché del ritorno alla Juventus?

"C'erano diverse offerte dalla Serie B, le prestazioni di Marco avevano attirato gli occhi di Lecce, Livorno ed Ascoli ma alla fine ha prevalso nuovamente la Juventus per via anche degli ottimi rapporti che ci sono con la società del patron Corsi. L'ambiente è sano, la volontà della società è quella di far crescere i giovani".