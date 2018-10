Juve U23, al Moccagatta presenti Nedved e il neo bianconero Del Prete

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' in corso di svolgimento Juventus U23-Pro Patria di Serie C. Sugli spalti, assieme ai pochi tifosi presenti, ci sono, come riferisce TuttoJuve.com, Pavel Nedved, vicepresidente del club bianconero, e Lorenzo Del Prete, difensore ex Perugia che nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto da calciatore della Vecchia Signora.