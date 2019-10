Juve U23, Alcibiade: "Han e Mota fuori categoria. Ma non sono gli unici"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il difensore della Juventus U23 Raffaele Alcibiade intervistato da Tuttosport ha parlato non solo della sfida contro la Pro Vercelli (posticipata al 30 ottobre), ma anche dell’ottimo momento di forma con cinque risultati utili in sei gare: “Renate? Sarà tosta, ma l’Arezzo non perdeva in casa in regular season da 24 partite e alla terza abbiamo vinto là, proveremo anche a superare il primato del Renate. Siamo una squadra nuova, con un nuovo allenatore e giocatori, me compreso, arrivati in corsa. Non possiamo certo accontentarci di 9 punti in 8 partite. Pecchia è perfetto perché vuole sempre vincere, anche se questo è un progetto diverso rispetto alle squadre tradizionali. Non si accontenta della prestazione, ma chiede quel qualcosa in più che fa la differenza tra un pareggio e una vittoria. È quello che forse l’anno scorso ci è mancato ed è quello che deve esserci sempre se giochi nella Juve. - continua Alcibiade - Mota Carvalho e Han? Sono fuori categoria. Per Mota parlano i numeri, è sempre al posto giusto. E poi è un lottatore. Han ha qualità incredibili, è molto al di sopra della categoria. Ma ci sono anche altri forse ancora un pochino inespressi come Lanini, Zanimacchia, Olivieri, Gerbi. Per questo è giusto faticare un po’ a trovare equilibrio, ma utilizzare il più possibile questi giocatori, che in futuro potranno anche far guadagnare la Juve”.

Spazio poi anche alla squadra maggiore e in particolare a Cristiano Ronaldo con cui capita di allenarsi (“Impressionante, nonostante abbia vinto tutto è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare, fa ogni esercizio al 100%. Un vero esempio per i ragazzi per capire cosa c’è dietro al gesto tecnico che poi vedono in campo”) e a Maurizio Sarri (“Mi conosceva già, sono rimasto sorpreso. Sapeva tutto di me: ti fa capire che è preparato in ogni cosa, che ama il suo lavoro e ci si dedica 24 ore su 24”).