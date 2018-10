© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

In vista della gara contro la Juventus U23 in programma domani alle 15:00 i tifosi dell'Arezzo hanno emesso un comunicato in cui spiegano i motivi della loro assenza al Moccagatta ribadendo il loro netto no all'introduzione delle cosiddette squadre B in Serie C. Fra le motivazioni riportate nel comunicato degli ultras amaranto si legge: “La Serie C è un torneo che vive di Derby e campanilismo sugli spalti e tale deve rimanete affinché non perda anche quel minimo di interesse che suscita nei tifosi.