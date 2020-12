Juve U23, Bucosse dopo la prima tra i pro: "Ora sogno l'esordio in Serie A e la Nazionale"

vedi letture

Esordio tra i pro, lo scorso weekend nella gara contro l'Alessandria, per Matteo Bucosse, portiere della Juventus U23: una giornata da incorniciare per il giovane calciatore che, al netto del gol subito, è stato tra i migliori in campo.

Come riferisce tuttojuve.com, il classe 2002 si è raccontato ai microfoni di JTV: "È difficile spiegare a parole quello che ho provato. A fine partita mi sono sentito ripagato di tutti gli sforzi che ho fatto nel mio percorso. Voglio dedicarlo alla mia famiglia e a tutti quelli che hanno reso possibile questo esordio. Quando ho saputo che una società come la Juventus mi stava cercando, non ho realizzato subito. Forse solo quando sono entrato a Vinovo ho capito dove fossi arrivato. Arrivando da società dilettantistiche ho notato subito l’estrema professionalità, la cura di ogni dettaglio e l’organizzazione di qualsiasi cosa. Poi il vero interesse da parte di tutto lo staff di poterti portare al massimo della tua condizione per farti dare tutto quello che puoi dare. Con Zauli e Lupatelli ho un ottimo rapporto, credo contraccambiato. Porterò sempre un loro ricordo perché loro mi hanno dato la possibilità di esordire tra i professionisti. In settimana riusciamo sempre a lavorare molto bene, mi danno la possibilità di esprimermi al massimo. Ogni giorno imparo cose nuove. Il mio obiettivo? Spero di esordire in Serie A, quello è il mio sogno. L’altro sogno è poter indossare la maglia della Nazionale, nel lungo periodo ci spero".