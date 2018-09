Juve U23, Cherubini: "Obiettivi? Portare tanti giovani in prima squadra"

Nel pre-partita di Carrarese-Juventus U23, Federico Cherubini, direttore tecnico del settore giovanile del club bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: "Per noi sarà importante dare l'opportunità a tanti ragazzi cresciuti da noi di misurarsi contro squadre importanti. Speriamo di poter portare tanti giovani in prima squadra, le seconde squadre servono proprio come un ponte".

"Kean? La sua gestione riguarda la prima squadra, quindi Marotta e Paratici. Allegri ha una grande stima di lui e lo dimostra la sua permanenza a Torino in estate. Ha un futuro importante".