Juve U23, Coccolo: "Onore essere il capitano. Mi ispiro a Chiellini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una vita in bianconero quella di Luca Coccolo, difensore della Juventus arruolato nella formazione Under 23 ma aggregato spesso in prima squadra. Proprio il classe '98, si racconta a Juventus TV: "Sono arrivato alla Juventus a 8 anni, nei Pulcini, e ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla Primavera. Ho fatto poi un anno fuori, tra Perugia e Prato, ma lo scorso anno sono rientrato per l'esperienza con l'U23, e con alle spalle la vittoria della Viareggio Cup: bellissima esperienza e torneo prestigioso, aver alzato la coppa è stata una soddisfazione. Ovviamente l'importante è crescere, ma entrare nel mondo dei grandi con questa società, che ti permette di avere strutture e staff a livelli top, agevola poi l'inserimento nel mondo del calcio, aiuta proprio a crescere. E rispetto allo scorso anno sono maturato, giocando gare con gente esperta si cresce, così come allenarsi con la prima squadra. A chi mi ispiro? A Chiellini, ho la fortuna di conoscerlo e di allenami con lui: lo osservo molto, sperando di rubargli qualche consiglio".

Conclude parlando dell'aver indossato la fascia di capitano: "E' motivo di grande orgoglio, proprio perché è una società importante, e responsabilizza molto".