Juve U23, Del Prete: "Serie C non facile, non va sottovalutata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Del Prete, difensore della Juventus U23, è intervenuto a JTV per analizzare il momento della squadra bianconera: "Nel gruppo ci sono tanti ragazzi giovani, sani e umili. Si mettono sempre in discussione e sanno capire quando c’è lo scherzo e quando c’è il lavoro. Io fratello maggiore? Spesso mi scrivono la sera per chiedermi consigli, anche di vita. È una cosa che mi piace. Molti pensano che la Lega Pro sia facile ma non va sottovalutata. Bisogna lavorare giornalmente per raggiungere l’obiettivo. - continua Del Prete come riporta TuttoC.com - La vittoria con l'Alessandria ci ha fatto capire che siamo cresciuti, ma dobbiamo continuare a lavorare sulle basi che ci ha dato lo staff. Ora sfruttiamo la sosta per prepararci al meglio alle nostre partite. L’importante è lavorare sempre con grande entusiasmo".