vedi letture

Serie C

Oggi alle 00:50 Serie C

Juve U23, Delli Carri rientra dall'infortunio: "Mi rivedo in Chiellini, ma ho tanto lavoro da fare"

"Sono contento, il campo mi è mancato molto". Parola di Filippo Delli Carri. Il giovane difensore dell'Under 23 si è raccontato a JuventusTV: "Non vedevo l'ora di tornare, non è facile rimanere fuori ma ho trovato la forza dentro di me".

Un calciatore in cui ti rivedi?

"Mi ispiro a Chiellini, è un difensore pratico e quando non c'è si sente. Un po' mi rivedo in lui anche se c'è tanto su cui lavorare".