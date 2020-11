Juve U23, depositivizzato mister Zauli e due calciatori: tutti e tre riprendono l'attività

Buone notizie per la Juventus U23. E' infatti il club bianconero a comunicare che l’allenatore Lamberto Zauli e i difensori Radu Dragusin e Lucas Oliveira Rosa "hanno effettuato, come da protocollo, il controllo con tampone per il Covid 19, che ha dato esito negativo. I giocatori potranno quindi tornare alla regolare attività e Zauli sarà in panchina domenica".