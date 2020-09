Juve U23, Fagioli: "Spero di togliermi ancora tante soddisfazioni. E di raggiungere la A"

Ai microfoni ufficiali del sito del club, è intervenuto il centrocampista della Juventus U23 Nicolò Fagioli, che ha tracciato un suo personale bilancio della carriera: "E' la prima stagione che farò dall'inizio con l'U23, dove sono approdato lo scorso gennaio: ci stiamo tolti soddisfazioni, esattamente come abbiamo fatto con l'Under 19, vorremmo ripeterci anche questo anno. E vorrei ripetermi, anche a livello personale. Chiaramente con la speranza di poter poi salire in A con la prima squadra: in Serie C si impara molto, si cresce, ci sono tempi di gioco diversi, e quest'anno parto avvantaggiato perché conosco già mister Zauli. So che vuole, so cosa chiede, e so dove devo migliorare, sia a livello di allenamenti che fisico".

Le incognite sono poi legate al possibile sciopero che pregiudicherebbe il via della Serie C, ma al netto di questo, Fagioli ha idee e ambizioni ben chiare.