Sarà in casa contro l'Alessandria il debutto ufficiale della Juventus U23. Una gara insolita visto che i bianconeri giocano le loro partite interne proprio al 'Moccagatta' di Alessandria. L'edizione locale odierna de La Stampa sceglie un titolo di avvicinamento all'esordio: "In vista dei grigi, si allenano con i campioni. La Juve Under 23, avversaria domenica alle 20,30 dell’Alessandria, ha testato le condizioni di Ronaldo&C. Data e orario decisi in accordo tra le due società".