© foto di Lazzerini

La Stampa in edicola riserva spazio nel taglio alto della prima pagina alla Juventus Under 23, formazione impegnata nel prossimo campionato di Serie C che ieri ha vinto in Coppa Italia contro il Cuneo per 1-0. "Vittoria al debutto in Coppa, così crescono i campioni del futuro", il titolo del giornale di questa mattina.