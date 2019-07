© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la stagione con la maglia della Juventus U23, l'attaccante Stephy Mavididi potrebbe avere un'occasione in Serie B. Il Secolo XIX in edicola scrive che per l'inglese si sarebbe fatto avanti lo Spezia. Mavididi, oltre ad essere tra i più impiegati da mister Zironelli in Serie C, ha anche debuttato in A il 13 aprile scorso nel match con la SPAL.