Juve U23, Mokulu: "Felice per il gol all'esordio. Che onore il bianconero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo gol, all'esordio in bianconero, non è bastato alla Juventus Under 23 per fare punti contro la Pro Patria. Benjamin Mokulu ne ha parlato in conferenza stampa: "Un peccato, ci eravamo preparati bene. Continuiamo a lavorare, non molliamo niente, perché mancano tante partite. Sono felice per il mio gol, dà fiducia per il futuro, ma abbiamo perso, quindi non mi devo fermare. Vestire il bianconero? Davvero un onore, darò il 200% in campo".