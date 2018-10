Juve U23, Morelli: "CR7 fortissimo, foto con lui ha valore inestimabile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione livornese del quotidiano Il Tirreno riporta un'intervista rilasciata da Gabriele Morelli, difensore classe '96 che in estate ha salutato il Livorno per approdare alla Juve U23 in Serie C. "Ci siamo allenati due volte con la prima squadra. A me è capitato di difendere sulla stessa fascia dove attaccava CR7. È fortissimo. Elegante. Il primo pensiero? Ma allora esiste davvero! È proprio lui. Quella foto per me ha un valore inestimabile", le sue parole.