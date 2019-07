Juve U23, Morganti: "Nostra esperienza in Serie C è molto positiva"

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Paolo Morganti, Football Department Organization Manager della Juventus U23, ha parlato a margine dei sorteggi del calendario di Serie C spiegando i motivi che hanno portato alla conferma del progetto: "Abbiamo continuato questo progetto per valorizzare i nostri giovani in un campionato di livello come quello di Serie C. Portiamo la nostra esperienza che sicuramente è molto positiva. Debutteremo in casa del Novara, che è una società importante, sarà un campionato equilibrato e avvincente".