Juve U23, Parodi e Zanandrea puntano a tornare protagonisti dalla prossima stagione

vedi letture

Il congelamento della stagione concede tempo a due calciatori infortunati della Juventus U23. Si tratta di Giulio Parodi e Gianmaria Zanadrea: entrambi nel corso della stagione non hanno potuto dare il loro contributo causa infortunio, ma saranno verosimilmente tra i nuovi acquisti della prossima stagione. La fortuna non è stata dalla loro parte negli ultimi due anni, la speranza è di rivederli ben presto in campo per rilanciare una carriera che resta comunque promettente alla luce del potenziale di entrambi.