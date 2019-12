© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus Under 23, che nel derby contro l'Alessandria, valevole per il recupero della 15ª giornata del girone A di Serie C, ottiene un prezioso 1-1 dopo l'iniziale svantaggio. L'allenatore dei bianconeri, Fabio Pecchia, si è detto soddisfatto della prova dei suoi: "Oggi la squadra mi è piaciuta moltissimo per personalità e voglia di giocare, abbiamo concesso poco agli avversari - ha affermato il tecnico - Potevamo vincere, soprattutto nel secondo tempo, dove li abbiamo tenuti nella loro metà campo".