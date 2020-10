Juve U23, Peeters: "CR7? In allenamento lo staff ci dice di stare attenti. È un capitale del club"

Daouda Peeters, centrocampista guineano della Juventus Under 23 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RTFB: "Quando a 18 anni, dopo sei mesi alla Sampdoria, è arrivata la Juventus pensavo fosse uno scherzo. La prima volta che sono entrato nello spogliatoio è stato uno shock, sembra che i giocatori siano appena usciti dalla tv. Io sono nell'Under 23 però mi alleno tutti i giorni con loro. Cristiano Ronaldo? La prima volta ci siamo incontrati in palestra, lui era su una macchina. Mi ha salutato e mi ha fatto domande sul Belgio e sulla Guinea. In allenamento lo staff ci dice di stare attenti, Cristiano Ronaldo è un grande capitale del club. Un giovane vuole mettersi in mostra e lasciare il piede....ma bisogna stare attenti. Giorgio Chiellini resta con me anche dopo l'allenamento, mi spiega come affrontare gli avversari: 'Se hai davanti uno come Immobile devi guardarlo negli occhi e non chinare la testa'. Anche Pjanic è stato molto disponibile, mi ha dato consigli su come leggere la partita e quando ha firmato per il Barcellona mi ha lasciato un'intera cassa con le sue magliette".