Juve U23, per Loria sarà salto di categoria a prescindere, ma prima testa ai play off

vedi letture

Leonardo Loria è ormai prossimo a una nuova parentesi di vita. Dopo la trafila giovanile alla Juventus, fino alla valorizzazione in Under 23, l’estremo difensore originario di Custonaci è pronto a sposare il progetto del Pisa, in Serie B. Un continuo crescendo il percorso dell’estremo difensore classe 1999: cresciuto al Trapani e presto trasferitosi alla Reggina, dove la Juve lo ha scovato per aggregarlo in Under 17. La scorsa stagione è stato il capitano della formazione Primavera, unico fuoriquota in organico come vuole una mirata scelta tecnica del club sui portieri. Quest’anno il salto tra i professionisti: 24 presenze in Serie C e una in Coppa Italia, con i play off ancora nel mirino prima del grande salto di categoria.