Juve U23, prosegue il casting per il mister: si pensa anche alla promozione di Zauli

vedi letture

La Juve U19 non ha avuto l'esito sperato nella gara di del campionato youth league, battuta dal Real Madrid, ma per mister Lamberto Zauli potrebbero esserci presto buone notizie.

Come infatti riferisce Tuttosport, prosegue il casting per ricercare il mister della Juventus U23 dopo la promozione in prima squadra di Andrea Pirlo, e alla Continassa sono ancora al vaglio diversi nomi: ancora in auge Fabio Grosso, ma non è da escludere la pista che porta ad Alberto Gilardino. Così come quella che farebbe fare il salto al già citato Zauli.