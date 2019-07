© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hamza Rafia si congeda dal Lione e attraverso il proprio account Twitter saluta i suoi ex tifosi: "Dopo nove anni passati in uno dei migliori centri di formazione al mondo, sono lieto di annunciare il mio primo contratto da professionista con la Juventus. Ringrazio l'OL per questi 9 anni ai massimi livelli. Ringrazio la mia famiglia e i miei agenti senza i quali tutto ciò non sarebbe realizzabile. Grazie di tutto Lione e a presto".