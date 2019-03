Juve U23, Zironelli: "Noi rompighiaccio del sistema. Ora si continui così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Mauro Zironelli ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dell’esperienza alla guida della Juventus Under23, pioniera del progetto delle Squadre B avviata a inizio stagione: “Più che cavia, pensate a me come una nave rompighiaccio. Uno strumento per entrare in un mondo nuovo. Era la prima esperienza del sistema, sono felice di averne fatto parte. Il ghiaccio è rotto, l’importante è che intorno non righiacci tutto, che rimanga una traccia su cui ripartire. Questo è stato l’anno 0, un anno difficile per tutti, ma il prossimo sarà l’anno 1. Non è il mio lavoro suggerire agli altri club di fare una loro U23, ma ricordo che la Spagna campione del Mondo nel 2010 aveva 19 calciatori con 900 presenze nelle seconde squadre, o che nell’Ajax ci sono 5-6 giocatori che ruotano sempre tra prima squadra e seconda. - continua Zironelli parlando della sua squadra - Se questi ragazzi fossero stati mandati in prestito, non avrebbero mai fatto 20-25 presenze. Mi è stato chiesto di farli crescere e purtroppo i risultati non sono stati costanti, però ora stanno capendo quanto sia dura stare sul pezzo, dal punto di vista mentale e fisico. In C o ti adatti o muori e noi ci siamo adattati. Tanti vecchi e stranieri? Negli altri Paesi non c’è limitazione sui ‘vecchi’ e da noi sì. E poi gli stranieri sono pochissimi, quelli consentiti, è arrivato Mavididi perché non c’era una punta ‘98. Si parli, invece, del nostro Muratore che è qui da 13 anni e dopo due gravi infortuni non avrebbe giocato altrove. Invece non si è perso ed è tornato ai suoi livelli e farà un’ottima carriera. È l’esempio migliore per capire quanto sia importante il progetto, poi per lanciarli nel grande calcio serve tempo e pazienza. All’estero i giocatori stanno diversi anni nelle seconde squadre: un esempio è Nolito, ora al Siviglia, ma a lungo nel Barça B. Prima ho citato Muratore, ma sono tanti i giovani che alleviamo. Nicolussi Caviglia ha dimostrato grandi tempi di gioco. Di Pardo, classe ‘99, ne ha saltate poche, come Olivier. Fagioli vede il calcio come pochi e con quelle qualità lo vedremo a livelli top”.