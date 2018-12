Juve, vicino Fusco per l'Under23. Cherubini braccio destro di Paratici

Un nuovo dirigente per la Juventus, nello specifico per la Juventus U23. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sarebbero vicini a Filippo Fusco, ex ds dell'Hellas Verona, che andrebbe a occuparsi della seconda squadra, impegnata nel campionato di Serie C. Con questa novità Federico Cherubini tornerebbe a occuparsi della prima squadra come braccio destro di Fabio Paratici.