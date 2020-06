Juventus U23, -15 alla grande sfida: segnali positivi dopo la prima settimana di lavoro

Tutto in quindici giorni. La Juventus Under 23 prepara la finalissima di Coppa Italia di Serie C con la Ternana. I bianconeri hanno ripreso gli allenamenti collettivi da una settimana, al centro sportivo di Vinovo. Al momento segnali positivi dal campo di allenamento, malgrado il lungo periodo di inattività. Alcuni elementi importanti, da Muratore a Olivieri, Vrioni e Zanimacchia, restano a disposizione di Sarri, aggregati alla prima squadra. Fabio Pecchia può contare su tutto il resto del gruppo, e su alcuni Primavera che saranno protagonisti in Seconda Squadra a partire dalla prossima stagione. Il prossimo 27 giugno, a Cesena, il sogno può diventare realtà: i bianconeri possono regalarsi il primo trofeo della storia del progetto Seconda Squadra, al secondo anno di vita.