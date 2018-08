Juventus U23, ad un passo la cessione di Marricchi al Novara

© foto di Valeria Debbia

In Serie A il mercato è chiuso, ma in C si possono ancora effettuare operazioni in entrata. Ed è quello che fa il Novara, ormai a un passo dalla definizione dell'acquisto di Filippo Marricchi, portiere classe '99 nell'ultima stagione sempre a Novara, ma in Primavera, e di proprietà della Juventus Under 23. Come riporta Sky Sport, la trattativa si è sbloccata nelle ultime ore e si dovrebbe chiudere prestissimo, tra stasera e domani.