Juventus U23, al via l'era di Pirlo. Tanti ex bianconeri nella formazione B bianconera

"Andrea Pirlo-Juventus atto secondo. O meglio: seconda squadra", così apre Tuttosport la pagina dedicata alla Juventus U23, che solo lunedì ha detto addio alla corsa alla Serie B, pareggiando 2-2 contro la Carrarese (i toscani, nella gara secca, hanno sfruttato il vantaggio del miglior piazzamento in classifica nel corso del campionato).

Dopo la vittoria della Coppa Italia Serie C, e dei comunque strabilianti spareggi promozione, per i bianconeri inizierà un nuovo ciclo, targato Andrea Pirlo: sarà lui, come noto ormai da tempo, il nuovo tecnico della formazione B, ma in questi giorni saranno definiti anche lo staff tecnico - già scelto il vice allenatore, Roberto Baronio - e dirigenziale. Staff dirigenziale nel quale figurerà Marco Storari, probabilmente affiancato da Giovanni Manna, in questa stagione protagonista con la Primavera e in passato già dg del Lugano.

Ci potrebbe poi essere posto per Cristiano Lupatelli, che verrà confermato come preparatore dei portieri.