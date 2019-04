Juventus U23, Alcibiade: "Il futuro? Da parte mia c'è disponibilità"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Raffaele Alcibiade ha commentato il ko subito dalla Juventus U23 contro l’Entella. Ecco quanto ripreso da Tuttojuve.com:

Qual è il bilancio di questa stagione e del progetto?

Bilancio positivo perché i ragazzi sono cresciuti tantissimo. Siamo riusciti anche a superare un sacco di difficoltà che non ci aspettavamo in una situazione non semplice perché non sei una prima squadra, ma affronti un campionato da prima squadra. Con tanti giovani che, oggi lo posso dire, sono cresciuti veramente tanto e ora sono pronti per fare il salto. Chi in A, chi in prima squadra, chi in B, chi in C, sono tutti pronti per giocare tra i professionisti.

A livello personale sei soddisfatto di questa esperienza? Ti vedi ancora qui in futuro?

Sono soddisfatto a metà. Avrei preferito esserci sempre e purtroppo l'infortunio mi ha tenuto fuori nel momento che secondo me è stato quello cruciale. Arrivavamo da qualche sconfitta ed era un momento di difficoltà da affrontare tutti insieme e lì mi sarebbe piaciuto essere in campo con loro, per il resto annata positiva. Il prossimo anno vediamo. Parleremo con la società e vediamo cosa hanno in mente loro e che intenzioni hanno. Da parte mia c'è tutta la disponibilità e onestamente questo è un progetto fatto bene e secondo me quest'anno è stata la dimostrazione di questo. Si pensava chissà cosa, ma questa squadra è stata inventata per far crescere i giocatori, per farli migliorare ed essere pronti l'anno seguente a giocare dove meritano. Ognuno ha il suo percorso, non si deve per forza partire dalla Serie A.

Come ti sei trovato in questo gruppo con questo ruolo da guida? Ti è piaciuto?

Sì, molto. Poi quando i giovani sono disponibili e si mettono in discussione e riconoscono, magari all'inizio no, ma con il passare del tempo sì, di avere delle lacune e in campo ti vengono a chiedere una mano o un consiglio a me fa piacere. Questo ruolo l'ho fatto molto volentieri, ma già lo facevo negli anni passati. In campo ho sempre parlato, anche a 19 anni, poi crescendo è normale, arriva l'esperienza.

C'è qualcuno in particolare che hai visto crescere più degli altri?

Tanti, davvero tanti. Se devo fare un nome per me Muratore. Lui è quello che è cresciuto di più, ha tirato fuori tutto il potenziale che in allenamento si vedeva, ma in partita no. Credo che da tre mesi a questa parte sia un giocatore pronto per giocare tra i grandi.