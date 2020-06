Juventus U23, allenamenti a Vinovo: Pecchia prepara la finale di Coppa Italia

vedi letture

Adesso la Juventus Under 23 ha una data: 27 giugno. La finale di Coppa Italia di Serie C, contro la Ternana, si giocherà in campo neutro. Il gruppo ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Vinovo, mister Fabio Pecchia avrà il compito di portare tutti nella condizione migliore per affrontare un match dal valore enorme per il club: potrebbe trattarsi del primo trofeo per la Seconda Squadra bianconera, in soli due anni di vita. Aggregati diversi Primavera: per loro solo un antipasto della stagione che verrà.