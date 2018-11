Juventus U23, altra sconfitta. E il posto di Zironelli adesso traballa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus U23 sta pagando scotto ed in queste ultime settimane si sono sommate le sconfitte collezionate dalla seconda squadra bianconera nel loro girone di Serie C. Nella giornata di oggi ne è arrivata un'altra, in casa della Pro Vercelli, e - secondo quanto riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport - il posto dell'allenatore Mauro Zironelli starebbe cominciando seriamente a traballare.