Juventus U23, Bunino: "Buona partita contro un Pisa più esperto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante dell'Under 23 bianconera Cristian Bunino ha analizzato la sconfitta con il Pisa in zona mista. Tuttojuve.com ha raccolto le sue parole: "Oggi abbiamo abbiamo disputato una buona partita, perché se andiamo a vedere hanno fatto due gol su calci d fermo, hanno fatto praticamente un tiro in porta. Quindi abbiamo fatto una buona partita contro una squadra come il Pisa che ha fatto la squadra per vincere il campionato, ha più giocatori di esperienza, di categoria. Abbiamo avuto 2-3 occasioni nel primo tempo, Idrissa di testa, abbiamo preso l'incrocio, poi Olivieri, una Zanimacchia che poteva andare anche diversamente. Diciamo che gli episodi sono andati a loro favore. "Dispiace perché la prestazione è importante, ma alla fine sono i tre punti che contano. Questo sicuramente ci lascia il rammarico. Dispiace di avere giocare partite bene, aver dominato anche la partita in alcuni casi e aver portato a casa zero punti. Questo lo paghiamo anche per esperienza, perché siamo una squadra molto giovane. Dobbiamo cercare di crescere tutti insieme e di migliorare".