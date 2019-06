Juventus U23, c'è la fila per Masciangelo: diversi club di B sul classe '96

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edoardo Masciangelo potrebbe approdare in Serie B. Secondo quanto riporta seriebnews.com, il giocatore della Juventus U23 infatti piace a diversi club del campionato cadetto come Juve Stabia, Ascoli e Livorno che hanno mostrato grande interesse per il laterale classe ’96 e la dirigenza bianconera valuterà nelle prossime settimane il suo futuro.