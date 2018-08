Juventus U23, Del Favero dopo l'eliminazione: "Peccato, ma ci sta"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Del Favero, portiere della Juventus U23, ha parlato in mixed zone dopo il pari con l'Albissola che ha sancito l'eliminazione della squadra B bianconera dalla Coppa Italia Serie C: "C'è delusione, ma sappiamo che sono le prime partite che facciamo insieme, ci sta di sbagliare qualcosa - ha spiegato l'estremo difensore, come raccolto dai colleghi di TuttoJuve.com - Peccato per quei 10 minuti in quei ci siamo proprio spenti, sicuramente ci servirà da lezione per i prossimi impegni. Intanto non abbiamo perso, siamo usciti, però senza perdere".

Una battuta Del Favero la dedica anche a mister Zironelli: "E' un mister interessante, con delle idee molto interessanti. Sono forse un po' diverse da quelle con le quali eravamo abituati a giocare in Primavera, lo stesso per altri nostri compagni che venivano da altre squadre. Però ci stiamo unendo bene, stiamo formando un buon gruppo di lavoro tutti insieme. Col tempo riusciremo sicuramente a coinvolgere meglio tutti e a svolgere meglio quello che ci chiede lui".