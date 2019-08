Juventus U23, domani l'esordio ufficiale. Tante le assenze

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Pecchia, tecnico della Juventus U23, ha diramato la lista dei convocati per il primo impegno ufficiale della squadra; i bianconeri saranno impegnati domenica sera alle 20:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria contro la Pergolettese, nella prima giornata di Coppa Italia di serie C.

Questo l'elenco degli uomini a disposizione:

Beruatto, Capellini, Clemenza, Coccolo, Del Fabro, Delli Carri, Di Pardo, Frederiksen, Gerbi, Loria, Mavididi, Monzialo, Nocchi, Oliveira Rosa, Olivieri, Peeters, Rafia, Siano, Toure, Zanimacchia, Zappa.

Diversi gli assenti illustri. Non ci saranno per vari problemi fisici Simone Muratore, Matheus Pereira, Lorenzo Del Prete, Stefano Beltra,e e Leandro Fernandes. Assente anche il nuovo acquisto Erasmo Mulè, che per ora si è allenato ancora poco con la sua nuova squadra.