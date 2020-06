Juventus U23, dopo Alcibiade rinnova anche Peeters: altri prolungamenti sono in coda

vedi letture

Dopo Raffaele Alcibiade, rinnova anche Daouma Peeters. Altri prolungamenti sono in coda. La Juventus consolida il rapporto con i suoi giovani di prospettiva, dando forza al progetto Under 23. Nei prossimi giorni in programma altri prolungamenti: chi si è messo in luce nel corso dell’anno in Seconda Squadra ha già incassato piena fiducia del club per il futuro.