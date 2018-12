© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria di misura in casa della Pistoiese riporta il sereno in casa Juventus Under 23. Dopo cinque sconfitte consecutive infatti la squadra di Zironelli, che allontana così le voci di un esonero, trovando anche la prima vittoria in trasferta. “I bianconeri ritrovano il successo a Pistoia dopo 5 ko consecutivi. Decisive le parate di Nocchi. - scrive Tuttosport - Di Pardo firma il rilancio, ma c’è da fare i conti con un altro rosso. Questa volta tocca a Kastanos”.