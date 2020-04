Juventus U23, Hanza Rafia era tra i più attesi nella seconda parte di stagione

Hamza Rafia era tra i calciatori più attesi della Juventus Under 23 nella seconda parte della stagione. Prelevato la scorsa estate dalla seconda squadra dell’Olympique Lione, il centrocampista classe 1999 ha vissuto discretamente bene la fase d’inserimento nel calcio italiano. Mister Fabio Pecchia ha lavorato molto su di lui e i progressi erano già evidenti col passare delle settimane. Venti presenze in Serie C, due reti e due assist lungo il percorso della Coppa Italia che ha visto i bianconeri conquistare la finalissima contro la Ternana. Poi lo stop della stagione e un sogno che è rimasto in sospeso, in attesa di giudizio definitivo, causa emergenza Coronavirus. Rafia ha comunque mostrato di avere un grande potenziale e ampi margini di crescita: tante società italiane ed estere lo hanno inserito nella lista degli osservati speciali.