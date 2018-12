Juventus U23, i convocati di Zironelli per il Gozzano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica 16 dicembre la Under 23 è chiamata a giocare contro il Gozzano in casa, per dare seguito alla bella vittoria di mercoledì a Olbia.

Ecco i convocati di Mister Zironelli.

1 Del Favero

2 Andersson

3 Zappa

4 Zanandrea

5 Muratore

7 Emmanuello

8 Kastanos

9 Bunino

10 Pereira Da Silva

11 Mavididi

12 Busti

14 Olivieri

15 Makoun Reyes

17 Zanimacchia

18 Di Pardo

19 Morelli

20 Beruatto

24 Coccolo

25 Pozzebon

30 Nocchi

34 Del Prete

39 Meneghini