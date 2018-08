Juventus U23, i convocati per l'Albissola

Mauro Zironelli

Prosegue il tragitto della neonata Juventus Under 23. E' ancora tempo di Coppa Italia serie C, questa volta in trasferta allo stadio Aldo Gastaldi di Chiavari contro la neopromossa Albissola. Appuntamento domani sera alle ore 20.30 per l'ultima e decisiva sfida del turno preliminare.

Questi i convocati di mister Zironelli. Si registrano alcune novità, come l'inserimento di Nicolo' Fagioli:

ALCIBIADE (90)

ANDERSSON (98)

BERUATTO (98)

BUNINO (96)

BUSTI (00)

COCCOLO (98)

DEL FAVERO (98)

DELLI CARRI (99)

DI PARDO (99)

FAGIOLI (01)

FERNANDES (99)

KASTANOS (98)

MAVIDIDI (98)

MORELLI (96)

MURATORE (98)

NOCCHI (90)

OLIVIERI (99)

PARODI (97)

PEREIRA DA SILVA (98)

POZZEBON (97)

TOURE (98)

ZANIMACCHIA (98)

ZAPPA (97).