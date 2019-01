Juventus U23, i convocati per la Carrarese: torna Alcibiade

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Zironelli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani tra la sua Juve U23 e la Carrarese (che vi racconteremo in diretta). Torna Raffaele Alcibiade, come annunciato. Di seguito la lista completa:

1 Del Favero

2 Andersson

3 Zappa

4 Zanandrea

5 Muratore

6 Toure

7 Emmanuello

8 Kastanos

9 Bunino

11 Mavididi

12 Busti

13 Alcibiade

14 Olivieri

16 Nicolussi Caviglia

17 Zanimacchia

18 Di Pardo

19 Morelli

20 Beruatto

24 Coccolo

25 Pozzebon

30 Nocchi

31 Capellini

34 Del Prete