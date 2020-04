Juventus U23, il caso Minelli è significativo sull'importanza delle seconde squadre

Solo undici minuti giocati dall’inizio della stagione ad oggi, quando tutto sembra poter essere rimandato al prossimo anno. Il caso di Alessandro Minelli è piuttosto significativo per dare valore al progetto seconde squadre. Si tratta di uno dei giovani difensori più interessanti del panorama italiano, eppure il classe 1999 quest’anno ha dovuto fare i conti con una serie di condizioni che non gli hanno permesso di esprimersi.

Di proprietà del Parma, il ragazzo ha cominciato la stagione al Trapani, in Serie B. La sua inesperienza contrapposta alla situazione di classifica sin da subito difficile dei siciliani hanno ridotto le possibilità di guadagnare il campo: da qui l’unica presenza stagionale, contro il Livorno, nelle battute finali del match. Lo scorso gennaio, nell’ultimo di mercato, è arrivato alla Juventus Under 23. Si è allenato e ha fatto vedere buone cose a Vinovo sotto gli occhi attenti di mister Pecchia, che però non ha avuto il tempo materiale per buttarlo nella mischia.

E così la stagione di Alessandro Minelli si è ridotta in una sola e breve opportunità di esperienza: troppo poco per un giovane dal buon potenziale che ha tutte le carte in regola per far parlare di sé in futuro. Storie così, purtroppo, ce ne sono tante: Minelli avrà tutto il tempo per rifarsi ovviamente, ancora di più perché anche inserito nel progetto bianconero Under 23 che punta proprio alla crescita dei giovani. Ma i danni di un’annata persa devono certamente far riflettere su quanti rischiano di perdersi strada facendo, malgrado il talento.