Juventus U23, il pari non basta: eliminata dalla Coppa Italia

Olivieri, pareggio inutile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arriva il primo dispiacere nella brevissima storia della Juventus under 23. Nel secondo e decisivo scontro dei preliminari di Coppa Italia Serie C, i ragazzi di Zironelli impattano per 2-2 sul campo dell'Albissola. Risultato insufficiente per passare il turno visto che i liguri, a parità di differenza reti, hanno segnato due goal in più.

La partita inizia bene per la Juventus grazie all'ex Arsenal Mavididi, poi arriva il pareggio di Cais (attaccante di proprietà bianconera), ed il sorpasso immediato ad opera di Balestrero. Utile solo a fini statistici il pareggio del subentrato Olivieri.

Coppa Italia serie C

Stadio Gastaldi di Chiavari, ore 20.30

Albissola-Juventus 2-2

reti: 21' Mavididi (J), 62' Cais (A), 64' Balestrero (A), 68' Olivieri (J).