© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grigoris Kastanos, centrocampista della Juventus Under 23, si è raccontato ai microfoni di GianlucadiMarzio.com. Ecco le sue parole sulla nuova avventura con la maglia bianconera: "Mi sono imbarcato in questa nuova avventura. Con il mio agente e la società abbiamo deciso di fare così ad agosto: l’importante era lasciarsi alle spalle gli infortuni e stare bene. Ecco, ora sto bene. Capitano? È senza dubbio un onore, perché ti rendi conto che non rappresenti una squadra qualsiasi. Ma devo essere sincero: non è la fascia a farti dare di più in campo. Aiuta essere professionisti. È questo ciò che conta davvero. E in una seconda squadra lo puoi imparare. Anzi, se dovessi tornare indietro rifarei questa scelta".