Juventus U23, l'agenda di Fusco è intasata: si decide il futuro di molti

Fonte: inviato a Torino

Tempo di bilanci sul fronte Juventus Under 23. E di programmazione futura. L’agenda del direttore sportivo Filippo Fusco, che la scorsa stagione ha preso in corsa le consegne da Federico Cherubini, nei prossimi giorni è intasatissima per via di una serie di incontri utili a inquadrare la posizione di ogni giocatore. L’idea di massima sembrerebbe quella di blindare l’intero patrimonio del club, che nel corso della prima annata di Serie C è stato valorizzato in termini tecnici e di esperienza. Prolungamenti contrattuali utili a non disperdere gli investimenti fatti in questi anni sui giovani talenti. Bensì a ottimizzarli, anche in caso di cessioni temporanee e non.

Già con un rinnovo in mano da un paio di mesi Kastanos, blindato fino al 2022. Essendo un classe 1998, potrebbe ancora rientrare di diritto nella truppa degli Under 23, ma questa volta pare che le offerte dalle categorie superiori possano giungere in maniera più convinta. Un po’ come Portanova, ancora in Primavera e già nel giro di Under 23 e Nazionale di Mancini, che nei prossimi giorni potrebbe chiedere – attraverso il suo agente – di andare in prestito in uno dei tanti club di Serie A che lo corteggiano. Fresco di rinnovo Andersson: il difensore svedese ha firmato fino al 2021, anche per lui potrebbe profilarsi una cessione temporanea all’estero. Quasi certa, invece, la permanenza di Zanimacchia, riscattato dal Genoa, e di Toure. Mentre appare più complicato, al momento, il rinnovo del prestito dal Pescara di Bunino, che vorrebbe trovare un contesto per giocare con maggiore continuità.

Si valuta la posizione dei quattro fuoriquota in organico. Nocchi, Alcibiade, Del Prete e Mokulu vorrebbero tutti rimanere, almeno un paio potrebbero essere la struttura portante della squadra nella nuova stagione. Discorso congelato, per adesso, perché molto dipenderà dalle nuove regole della Lega Pro e dal futuro di tanti giovani che nel frattempo sono esplosi attirando le attenzioni di tutti. Da Nicolussi Caviglia a Pereira o Mavididi, per esempio, non è sacrilegio immaginare una sfilza di richieste di prestito nel corso della prossima estate. Olivieri potrebbe rientrare all’Empoli. Su Muratore, infine, si potrebbe innescare un’asta a rialzo per averlo, tra club di Serie C e B, dopo la brillante stagione in crescendo.