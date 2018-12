© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come annunciato il Pro Piacenza non si è presentato oggi al Moccagatta per la sfida contro la Juventus U23. Questa la nota ufficiale del club bianconero: "Secondo quanto previsto dai regolamenti la squadra di Zironelli ha atteso i tempi convenuti, al termine dei quali l’arbitro ha decretato l’impossibilità di svolgere la partita.Si attenderanno le decisioni del giudice sportivo in relazione alla gara in oggetto".